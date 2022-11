Qui succédera à Sébastien Dossogne, CEO de Maggoteaux ?

Chaque année, un jury professionnel, composé de journalistes de Trends-Tendances et de spécialistes des milieux économiques et financiers, se réunit pour désigner les finalistes. Cinq finalistes ont été sélectionnés. Le lauréat sera connu le mercredi 11 janvier 2023.

C’est à vous de décider !

Jusqu’au 23 novembre, participez à la désignation du Manager de l’Année 2022