Qui sera le prochain directeur général de Bruxelles-Environnement ? Un jury a déjà sélectionné le meilleur candidat, en l’occurrence, il s’agit d’une candidate, Marie-Pierre Fauconnier, ex CEO démissionnaire de Sibelga. Le gouvernement bruxellois aurait déjà dû nommer cette personne, sauf que PS et Ecolo ne sont pas d’accord. Aujourd’hui se tiendra un conseil des ministres qui a mis la question à son ordre du jour.

Cependant, il est peu probable qu’une décision tombe à l’issue de cette session. Cela fait maintenant près d’un mois que le point figure à l’ordre du jour. Mais il est à chaque fois reporté à la semaine suivante. Pourtant, pour le ministre-président socialiste Rudi Vervoort, interrogé sur BX1, il n’y a pas à discuter. Il faut nommer Marie-Pierre Fauconnier.

"On doit accepter la décision de ce jury. Il n’y a pas d’ex aequo, elle est la première. La règle c’est que l’on nomme le premier", et d’ajouter "Sinon c’est la porte ouverte au recours devant le Conseil d’Etat et elle gagnera à tous les coups".

Ecolo est d’un autre avis. Une pétition signée par 300 travailleurs de Bruxelles-Environnement demande le rejet de la candidature de madame Fauconnier. Ses opposants pointent une indélicatesse financière lors de son mandat à la tête de Sibelga et surtout, son management brutal. Du côté d’Ecolo, on doute fort qu’un accord intervienne lors du conseil des ministres de ce jeudi.