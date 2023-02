Qui sera le nouveau propriétaire de Manchester United ? Le Qatar défie Ineos à coups de milliards, la rumeur Musk enfle

La bataille pour devenir propriétaire de Manchester United ne se résume cependant pas à un duel Ratcliffe – Qatar. Des rumeurs (fondées ?) évoquent un intérêt de dernière minute du milliardaire Elon Musk, fan de Manchester United.

Autre possibilité qui circule ces dernières heures : la solution interne. Avram et Joel Glazer pourraient en effet formuler une offre à leurs frères et soeurs pour garder le contrôle du club.

A quelques heures de la date limite pour présenter les offres, les scénarios sont donc multiples et variés. Qui finira par décrocher le gros lot ? On y verra sans doute plus clair en fin de semaine.