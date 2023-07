Qui sera champion, qui va descendre, les bonnes et mauvaises surprises, les consultants foot RTBF se mouillent avant la saison de Proleague

Ce vendredi, la Pro League sera déjà de retour avec un alléchant derby bruxellois, entre l'Union et Anderlecht. Même si les effectifs ne sont pas encore définitifs, avec un mercato qui durera encore plus d'un mois, même si les premières impressions ne sont pas toujours les meilleures, même si les matchs de préparation sont rarement d'excellents enseignements, nos consultants foot, de la Tribune et de Complètement foot, ont accepté de jouer le jeu des pronostiques, à tous les étages de la compétition. Philippe Albert, Cécile De Gernier, Stephan Streker, Nordin Jbari et Alex Teklak se mouillent, notamment à propos des grands clubs francophones, à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison.

Léger avantage à Bruges pour le titre

Philippe Albert, dans son légendaire style direct avance que "le FC Bruges est favori. Il ne peut pas se permettre une deuxième saison de m... d'affilée. Et je suis certain que Deila, le nouveau coach de qualité, va relancer Yaremchuk". Nordin Jbari le rejoint : "Oui, il va relancer l'attaque brugeoise. Et puis le sentiment de revanche va les booster. Le charisme de Deila, un véritable meneur d'hommes, va aussi les porter."

Cécile de Gernier croit elle à l'enchainement anversois : "L'Antwerp a une équipe rôdée, avec peu de changements par rapport à la saison passée. Avec quelques renforts ciblés intéressants. Il leur manque peut-être encore un défenseur central de qualité. il faudra juste voir comment ils vont gérer la coupe d'Europe et l'accumulation des matchs. Mais j'ai l'impression que cela prendre un peu de temps pour que Bruges se mettent en route."

Alex Teklak mise lui sur le vainqueur de la dernière phase classique : "Genk s'est renforcé, tout en gardant une forte cohésion. L'expérience de la saison passée devrait les aider aussi."

On partirait donc vers un match entre ces trois équipes? Stephan Streker y croit, mais nuance : "Pour la première fois depuis longtemps, je ne vois pas un gros favori se détacher. Ils seront trois à se tirer la bourre. Bruges, l'Antwerp et Genk. Il y a un nivellement par le haut ces dernières saisons. Les résultats européens en attestent d'ailleurs."

Les surprises ? l'Union et Westerlo divisent

On a aussi demandé à notre "club des cinq" quelles allaient être les bonnes et mauvaises surprises à venir. A nouveau, Philippe Albert et Nordin Jbari se rejoignent sur leur bon feeling par rapport à Westerlo. "J'aime bien De Roeck, leur entraineur et ils viennent de débourser 5 millions pour une recrue" annonce Philippe. "Oui, j'ai l'impression qu'ils travaillent dans la continuité de leur belle saison dernière", insiste Nordin.

Alex Teklak pense exactement...le contraire : "Ils ont raté complètement leurs playoffs et ils auront perdu l'effet de surprise. Pour moi, ce sera justement la mauvaise surprise de la saison. En revanche, je vois bien l'Union nous surprendre encore. Avec un changement de philosophie avec le nouveau coach Blessin. Personne ne les attendra vu les nombreux départs. Mais les dirigeants ont déjà montré qu'ils étaient capables de renouveler le noyau en qualité."

Philippe Albert et Stephan Streker voient eux l'Union souffrir. "Ils ont quand même perdu beaucoup de cadres", estime Philippe. Stephan embraye "l'Union est surtout une grosse inconnue. Ce qu'ils ont réussi en deux saisons est ahurissant. Remettre le couvert une troisième fois après à nouveau le départ de leur coach et de cadors absolus serait proprement incroyable. Je les vois donc moins haut placés mais pourrait-on appeler ça une déception?"

Au rang, justement, des futures déceptions, Cécile De Gernier croit en...la continuité: "Gand! C'est presque facile de dire ça, car c'est le cas depuis plusieurs saisons. Même si, c'est vrai, on les a moins entendus que d'habitude."

Alex Teklak se pose lui aussi la question "sur la transition entre les anciens et nouveaux dirigeants. Wait and see..."

Nordin Jbari sent, lui, que "Steven Defour, avec Malines, va être en difficulté dans sa philosophie de jeu et ses prises de parole".

Le RWDM et Eupen favoris...à la descente

Philippe, Stephan, Cécile et Nordin voient tous le RWDM en difficulté. "Avec ce qui vient de se passer, ça va être compliqué..." estime Philippe. "Le RWDM est un candidat à la descente à cause de son président qui sera omniprésent dans les décisions sportives" tranche Nordin.

Stephan Streker, grand connaisseur du club, émet lui aussi des doutes : "C'est le candidat le plus évident à la descente. Virer tout un staff, avec à sa tête un excellent coach, cinq jours avant la reprise ne témoigne pas d'un climat serein, c'est un euphémisme. Mais si, en plus de la récente signature de Xavier Mercier, Jake O'Brien revenait et si les renforts offensifs de qualité étaient engagés, tout pourrait quand même changer. Et le match de gala contre Lyon a surpris par sa qualité."

"Le président fait n'importe quoi, je ne suis pas confiante. Il y a trop de mouvements, trop de changements" trouve Cécile, qui craint aussi pour Eupen.

Alex Teklak est de son avis : "le projet est désormais difficile à lire. Où en sont les Qataris? Et puis ils ont perdu leurs meilleurs joueurs."

Le Standard, Anderlecht et Charleroi doivent lutter pour les playoffs 1

Enfin, on leur a demandé ce qu'ils attendaient des "locomotives" traditionnelles du football francophone, absents des champions playoffs, voire des playoffs tout court la saison dernière.

"Ils doivent se bagarrer pour la sixième place jusqu'au bout, c'est la moindre des choses", commence Philippe Albert. "En fait, j'attends de ces trois clubs qu'ils réussissent mieux que l'an dernier" continue Stephan Streker, "Pour Anderlecht, c'est la moindre des choses. Pour le Standard, ce serait un exploit et prouvera que la reconstruction post Venanzi est une réussite. Pour Charleroi, Mazzu aura eu plus de temps que l'année passée et connait le chemin de la réussite pour ce club."

"C'est vrai qu'ils doivent se battre pour accéder aux PO1", selon Nordin Jbari, "mais j'émets des doutes quant à la direction du Standard et à l'entraineur d'Anderlecht"

"Moi, je suis curieuse par rapport au Standard" tempère Cécile. "L'arrivée de Hoefkens va faire du bien pour trouver un équilibre, mais je pense que le noyau manque un peu de qualité. Il y a des bons jeunes mais cela manquera sans doute de régularité. Pour moi, Anderlecht pourrait être une bonne surprise. Riemer a eu le temps de préparer la saison. Le problème de l'arrière droit est réglé. Et c'était un vrai problème. Quant à Charleroi, on sait que les deuxièmes années de Mazzu peuvent être bonnes pour apporter ce qu'il manquait la saison précédente. Je pense qu'ils sont capables de viser la 6-7è place."

Les attentes d'Alex Teklak sont, elles, plus précises encore "A Anderlecht, on verra la plus value réelle des transferts, ce qui nous permettre de juger le travail de Fredberg. Ils doivent se qualifier pour les PO1, tout en réduisant les dépenses du club. Mais ils doivent surtout renouer le lien avec les supporters. Le Standard doit lui aussi viser les PO1, avec des résultats moins en dents de scie que la saison passée. Ils doivent essayer de consolider le contrat de leurs jeunes bons joueurs, tout en restant dans l'équilibre financier. Leur ADN, c'est aussi la Coupe de Belgique et ils doivent viser un bon parcours dans cette compétition. Tout comme Charleroi, qui l'annonce depuis des années mais doit commencer à la faire. J'espère que les Carolos vont continuer à lancer des jeunes, il y a pour cela un nouveau directeur technique au centre de formation. Il faudrait aussi que les Carolos gardent leurs meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison, pour afficher leurs ambitions."

Nos consultant ont donc joué le difficile jeu des pronostics d'avant-saison. Maintenant, place au jeu, le vrai. Rendez-vous tous les lundis de l'été, à midi, pour en parler tous ensemble dans le Facebook live de la Tribune.