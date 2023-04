Qui sera champion cette saison ? L’Union favorite pour La Tribune mais "attention à l’Antwerp"

La phase classique est terminée, Genk et l’Union trônent en tête du classement, juste devant l’Antwerp alors que Bruges est plus loin derrière. Sur le plateau de La Tribune, nos chroniqueurs se sont prêtés au jeu de "Qui sera champion ?".

Après une réponse nette de Swann et Nordin qui voient l’Union être championne, Philippe a plus développé. "J’espère qu’ils seront champions car, l’année dernière, ils auraient dû l’être mais n’ont pas su à cause de leur manque d’efficacité. Ils sont plus forts cette saison. J’avais dit Bruges au début de saison mais cela ne sera pas le cas donc j’espère l’Union."

De son côté, Cécile De Gernier est de cet avis-là mais a tout de même précisé qu’il fallait "faire attention à l’Antwerp".