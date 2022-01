Qui se cache vraiment derrière les Précieuses Ridicules, le Bourgeois Gentilhomme ou le Malade imaginaire ?

Molière comme Corneille ont essayé de s’approcher au plus près du soleil, ils ont couru après la faveur de Louis XIV. C’est probablement dans cette quête qu’ils se sont associés, car le roi commandait des pièces à un rythme très soutenu.

La thèse qui émerge aujourd’hui est que l’auteur de certains textes serait Corneille, et que Molière aurait rendus ces textes plus accessibles et plus drôles. Molière aurait collaboré aussi avec d’autres auteurs.

Son association avec Corneille est attestée par au moins une pièce qu’ils ont signée tous les deux : Psyché, une comédie ballet écrite pour Louis XIV et présentée à Versailles. La pièce a été jouée, entre autres par la femme de Molière, Armande Béjart, et publiée sous le seul nom de Molière, mais la préface mentionne clairement la participation de Corneille.

"Entre ces deux hommes, il n’y a pas seulement cette collaboration dans le but de s’attirer la faveur de Louis XIV et du public de Paris, mais il y a aussi ces mots d’amour adressés par le truchement du théâtre à une femme que l’un possédait, Molière, et que l’autre désirait, Corneille."