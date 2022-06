Qui se cache derrière les chapeaux d’Elizabeth II ?

La boutique a élu domicile dans une petite ruelle qui porte excellemment bien son nom : "The Crown Passage". Certains pensent en effet que les couvre-chefs royaux seraient une sorte de substitut de la couronne. Avec ses plus de 3000 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes et environ 270 perles, elle pèse près d’un kilo. Plus facile donc d’opter pour le chapeau. Mais ne parlez pas à Rachel de facilité là où elle ne voit… que de l’élégance. "C’est bien habillé, approprié. Et un chapeau sur quelqu’un, c’est la touche finale !"

Quand vous empruntez le "Passage de la Couronne", si vous ne levez pas les yeux au ciel, c’est simple : vous loupez le magasin de Rachel. Il faut dire que sa façade est très étroite, un mètre tout au plus, coincée entre un fast-food et un pressing. Une fois la porte d’entrée passée et une rangée d’escaliers montée, vous découvrez d’un côté un salon chic et rangé, avec plusieurs chapeaux exposés, de l’autre un atelier. "Tout est fait sur mesure. Tout est fait maison. Et avec amour !"