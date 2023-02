Qui résoudra l'énigme littéraire la plus compliquée du 20e siècle ?

Publiée au Royaume-Uni en 1934, La Mâchoire de Caïn est l’une des énigmes littéraires les plus vieilles et les plus complexes. Seulement quatre personnes ont jusqu’ici percé le mystère de ce livre. L'œuvre étant à présent éditée en français par "Le Livre de Poche", les lecteurs francophones peuvent enfin mener l’enquête et remporter la somme de 1000 euros.

Ce 8 février, le livre de l’écrivain britannique Edward Powys Mathers alias Torquemada a pour la première fois été traduit en français. Ce polar possède la caractéristique peu commune d’avoir ses 100 pages imprimées dans le désordre. L’objectif du lecteur est donc de les remettre dans l’ordre afin de résoudre les six enquêtes qu’elles contiennent. 89 ans après sa première publication sous le titre The Torquemada Puzzle Book, cet œuvre continue encore aujourd’hui de faire chauffer les méninges de nombreux lecteurs.

A l’occasion de cette sortie, "Le Livre de Poche" organise un concours jusqu’au 7 février 2024 récompensant les trois premiers lecteurs qui enverront le coupon-solution avec les bonnes réponses. A la clé : 1000 euros et 1 an de livres.

Une chose est sûre, le jeu est prenant. Les lecteurs menant l’enquête se transforment en véritables détectives afin de résoudre cette énigme d’une très grande complexité. Certains accrochent des pages aux murs de leur chambre, passent les indices au fluo et découpent même les pages du livre. Il faut dire que le puzzle possède environ 32 millions de combinaisons de pages possible, et seulement une seule est correcte.