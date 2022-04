Qui remportera Le Prix Première Victor 2022 ?

Pas facile de décrocher un brevet de pilote d’avion, surtout quand on est une fille et que l’on vit en 1910 ! À travers le récit de son frère Anatole et d’extraits de ses propres carnets, on découvre les exploits d’Élisa Deroche, première aviatrice française, héroïne pétillante qui bouscule les conventions de son époque.