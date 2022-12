La grande finale de Concours-Circuit 2022 c’est déjà ce vendredi ! Au terme de 3 mois de compétition, on va enfin savoir qui d’Alex Lesage, Bart Kobain, Eosine et Jazmyn succédera à Tukan et Twin Toes ? A la clé, du coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions studio, des concerts en salles et festivals et des prix remis par les membres et partenaires de Court-Circuit. Bonne chance !

Envie d’assister à la finale au Botanique ? C’est par ici !