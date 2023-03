Qui remportera l’Eurovision 2023 ? Voici les premiers pronostics

A ce stade, notre compatriote Gustaph et son titre "Because of You" se classent à la 32e place selon les parieurs… Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un retournement de situation. Les rebondissements, c’est justement ce qui fait tout le sel de cette grande compétition de chant !

Les demi-finales de la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson auront lieu les 9 et 11 mai, et la finale le samedi 13 mai et seront à suivre sur La Une et Auvio.