Qui remportera l’Eurovision 2022 ? Voici le top 5 des favoris de cette 66ème édition

On le sait, au vu du contexte actuel, l’Eurovision revêt cette année un caractère hautement symbolique. Malgré la guerre qui règne depuis plusieurs semaines dans leur pays, le groupe Ukrainien Kalush Orchestra a décidé de venir défendre ses couleurs avec son titre "Stefania" et sont classés actuellement grands favoris de cette 66ème édition.



Le groupe de rap formé en 2019 a été envoyé par l’Ukraine pour représenter son pays à Turin ! Le titre est un mélange entre un chant traditionnel et du rap Ukrainien. Le tout lié par une mise en scène traditionnelle susceptible de vous faire voyager ! Depuis sa sortie, le titre a connu un succès fou en dépassant la barre des 4 millions de streams sur la plateforme Youtube et cela ne cesse d’augmenter !



Même si les pronostics placent l’Ukraine grande favorite pour l’instant, cela ne veut pas dire qu’elle gagnera. En effet, ces pronostics d’avant-concours n’ont pas toujours été très fiables donc une surprise reste possible !