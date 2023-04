Qui pourra encore se payer une maison de repos avec le montant de sa pension ?

Samy Hosni s'est rendu dans une maison de repos du CPAS. Souvent moins chères et avec une bonne qualité de service, celle des Chardonnerets à Jambes coûte quand même 1700 euros par mois. Le directeur, Sébastien Farikou, précise qu'il y a des suppléménts à charge des résidents comme les frais de transport en ambulance, les honoraires médicaux, la pédicure ou la coiffure. Pour les pensionnaires qui ne pourraient pas tout payer, dont les enfants ne peuvent pas pour des raisons familiales assurer l'obligation alimentaire envers leurs parents, le CPAS peut intervenir. Mais légalement, ce sont les enfants qui doivent mettre la main à la poche.

Alors évidemment, si vous avez un petit bas de laine, si vous avez vendu votre logement, que vous le louez, vous pouvez payer entièrement votre maison de repos. Mais pour les autres cela va être compliqué.

En 2017 une étude de Solidaris affirmait que " Plus de la moitié des personnes âgées ne disposent pas de revenus suffisants pour couvrir le coût d’un séjour en maison de repos ". Cinq ans plus tard, la situation pourrait être plus difficile encore, d’autant que le prix moyen a explosé avec les coûts de l’inflation.

Le journaliste s'est rendu également dans une deuxième maison de repos beaucoup plus chic : Le Chritallain à Jette. Avec l’inflation, des résidents ont dû quitter les lieux, car ils n'étaient plus en mesure d'assumer les frais. C’est vrai que les prix sont très élevés. Steve Doyen, le directeur de la résidence, une maison de repos du secteur privé. " On demande 4000 euros par mois. On est sur 35,40 m² plus ou moins, avec kitchinette, chambre séparée, salle de bains privative. Ce sont des appartements soit pour personne seule, soit pour les couples."

Oui, c’est cher, mais c'est de la top qualité. Sont inclus: salon de coiffure, bain à bulles, et surtout une ambiance générale digne d’un hôtel. Franchement, pour le bien-être des seniors, l'ambiance hôtel passera mieux qu'une ambiance hôpital. On y trouve des chambres beaucoup plus petites autour des 2000 euros.