Qui pour succéder à Roberto Martinez ? "Son départ aurait dû être plus anticipé" selon Swann Borsellino

Qui succédera à Roberto Martinez ? C’est la question que se posent tous les fans des Diables rouges. Sur le plateau de La Buvette, Swann Borsellino s’est dit surpris de la situation.

"La fin du mandat de Roberto Martinez se sentait, que l’issue de la Coupe du monde soit positive ou négative. Je trouve que la Belgique est une nation assez importante du football avec un réservoir pour que son départ et la fin de son mandat soient plus anticipés que cela et qu’on ne soit pas aujourd’hui à savoir si on veut Thierry Henry, Michel Preud’homme, Vincent Kompany ou un autre. On ne s’en rend pas compte mais l’Euro est dans un an et demi, il arrivera très vite. Il faut quelqu’un qui soit capable de remettre un football où l’on reparle du collectif et plus des individualités. Je n’ai pas d’idée particulière, de réalisable, en tout cas.", a expliqué notre consultant concernant le potentiel futur sélectionneur.

Évoquant la candidature de, Ralph Hasenhüttl, ancien entraîneur de Southampton, Fred Waseige a parlé de son profil : "C’est un football porté vers l’avant, une vision au niveau des jeunes. Malheureusement, après deux ans, c’est plus compliqué, comme souvent avec ce type de football là. C’est un football chatoyant et courageux, une vision que l’on veut supporter"