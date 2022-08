Qui pour succéder à Anderlecht ? Après l’Euro féminin, voici déjà le retour de la Super League dames

On le sait depuis plusieurs mois maintenant : Tessa Wullaert, la star du championnat belge depuis 2 saisons, a décidé de retenter l’aventure à l’étranger (au Fortuna Sittard, aux Pays-Bas). Mais pas de quoi paniquer ou diminuer l’intérêt du championnat, aux yeux d’Audrey Demoustier : "D’autres joueuses vont pouvoir se mettre en évidence et ce sera bénéfique pour tout le monde et pour les Red FLames aussi avec des jeunes qui vont pouvoir avoir plus de temps de jeu. J’espère qu’il y aura un niveau assez élevé cette saison pour attirer un maximum de monde aussi dans les stades".

Qui va donc désormais régner sur le classement des buteuses et "incarner" le championnat belge ? C’est le terrain qui donnera la réponse au fur et à mesure de la saison mais la porte est sans doute ouverte pour quelques Red Flames notamment. Pour le côté offensif, on peut penser à Ella Van Kerkhoven (recrue d’OHL, en provenance d’Anderlecht) tout juste revenue de blessure pour disputer l’Euro (montée quelques secondes contre l’Islande, elle s’apprêtait à le faire contre la Suède quand le but adverse est tombé), dans le jeu il y a Marie Minnaert (passée de Bruges à Anderlecht) qui a signé quelques montées intéressantes en Angleterre, sans parler des défenseuses Sari Kees et Amber Tysiak, le futur sans doute de la charnière centrale de l’équipe nationale comme c’est déjà le cas à OHL. Sans oublier Nicky Evrard, la gardienne belge, élue dans le 11 de l’Euro par nos collègues français du journal L’Equipe et allemands du magazine Kicker, et qui gardera désormais les filets d’OHL.

Mais au-delà des internationales belges (12 sélectionnées pour l’Euro évoluent encore dans notre pays), d’autres joueuses pourraient aussi attirer la lumière. Si la Suédoise Amanda Johnsson-Haahr a quitté Louvain pour Kvinner (Norvège), qui sait si l’Américaine (née au Texas) Allie Thornton (ex Issy et Le Havre, en France) ne va pas alimenter le marquoir pour Anderlecht cette saison ? Sans oublier les jeunes Belges comme par exemple Loredana Humartus, que Tessa Wullaert en personne avait saluée comme un énorme talent la saison dernière à l’issue notamment de la Coupe de Belgique…