Qui pour sauver le soldat Cristiano Ronaldo ?

Depuis le mercato estival, de nombreuses rumeurs circulent au sujet de CR7 et ces dernières devraient repartir de plus belle après son dernier coup de sang face aux Spurs. Déjà cité à Chelsea par le passé, Cristiano Ronaldo ferait à nouveau partie des plans de Todd Boehly, propriétaire des Blues, qui souhaiterait accueillir le joueur de 37 ans lors du prochain mercato hivernal. Et cette fois, Thomas Tuchel, entraîneur de l’époque, n’est plus là pour s’opposer au transfert de Ronaldo. D’après le "Daily Mail", le nouvel entraîneur des Blues Graham Potter serait beaucoup plus ouvert à la venue de CR7 que son prédécesseur.

Selon ESPN, ce transfert pourrait être facilement réalisable puisque Manchester United semble prêt à tout pour se débarrasser de Ronaldo et de son salaire faramineux. En effet, la direction mancunienne pourrait libérer l’attaquant de ses derniers mois de contrat (fin du contrat en juin 2023) et donc le laisser filer gratuitement dès le mois de janvier.

Autre candidat cité par "The Sun" cette fois, le club de Napoli, également intéressé par Cristiano Ronaldo cet été. Une destination toutefois moins probable étant donné le salaire très important du buteur.

Mais où va donc atterrir Ronaldo ? Les paris sont ouverts.