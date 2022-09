Qui pour remplacer Thomas Tuchel, limogé sans ménagement par Chelsea ?

Dure, dure la vie de coach. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, Thomas Tuchel a payé le début de saison hésitant des Blues en se faisant limoger, sans ménagement, ce mercredi matin.

Irrégulier en Premier League, Chelsea a coulé en Champions League mardi soir en perdant contre le petit poucet du Dinamo Zagreb. Une défaite inattendue qui aura donc été fatale au technicien allemand qui se voit donc obligé de faire ses valises 18 mois à peine après son arrivée.

Forcément, après ce licenciement surprise, la question qui se pose en Angleterre est la suivante : qui pour succéder à Tuchel ?

Selon les rumeurs venues d’outre-manche, trois candidats potentiels sortiraient pour l’instant du lot. Grand favori, l’actuel coach de Brighton, Graham Potter. Auteur d’un très bon début de saison avec les Seagulls et 4e de Premier League, le technicien de 47 ans pourrait donc être débarqué par les Blues pour franchir un (gros) palier dans sa carrière.

Attention, cependant, deux autres noms, et non des moindres, sont également cités fréquemment : Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane. Le premier sort d’un intérim peu convaincant au PSG. Le 2e est libre depuis son départ du Real Madrid. Reste à voir pour qui opteront les Blues. Trois hommes pour une place. Celle de Thomas Tuchel.