Qui pour freiner la machine Djokovic en Grand-Chelem ? "S’il y en a un qui peut le faire, c’est Carlos Alcaraz"

Novak Djokovic est seul sur sa planète. Détenteur du record de victoires en Grand-Chelem sur le circuit masculin avec 24 titres, il semble inarrêtable. Son âge, 36 ans, il ne semble pas s’en soucier, il adapte son jeu et évolue. Mais où s’arrêtera-t-il ? Qui pourra l’empêcher de tout rafler dans les années à venir ? Philippe Dehaes, consultant RTBF, nous livre ses impressions sur le sujet.

On a un peu l’impression que Carlos Alcaraz est le seul à pouvoir mettre des bâtons dans les roues bien huilées de Djoko : "En Grand-Chelem, probablement parce qu’il y a quand même la spécificité de jouer en trois sets gagnants. Et c’est beaucoup plus compliqué de battre Djokovic dans cette configuration-là que ça ne l’est en deux sets. Je pense notamment à Alexander Zverev, qui dans un bon jour avec un jeu aussi spécifique que le sien pourrait probablement inquiéter Djokovic en deux sets gagnants."

Philippe Dehaes ne voit pas vraiment qui d’autre pourrait freiner le numéro un mondial : "Quand on voit le classement, le troisième joueur mondial c’est Daniil Medvedev. Regardez le résultat qu’il a fait en final contre Djokovic (ndlr. 3-6, 6-7, 3-6), alors que c’est probablement l’un de ceux qui aurait pu être le plus dangereux. Puis c’est Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, puis Andrey Rublev qui est sixième… Je ne vois pas dans la liste des dix qui est susceptible de venir le battre. Donc probablement que oui, Carlos Alcaraz est le seul, il n’y a jamais d’affirmation à 100% dans le sport mais je pense que s’il y en a un qui peut le faire, c’est probablement Alcaraz."

Est-ce l’Espagnol qui a la clé dans leurs duels désormais ? "Ils ont joué une finale absolument dantesque à Cincinnati qui s’est terminée au bout du suspense. Alcaraz a la clé dans son jeu. Pour battre Djokovic, que faut-il être capable de faire ? Il faut être très offensif, frapper très fort, si on ne parvient pas à mettre suffisamment de percussion et de vitesse dans la balle, dans le jeu, il est imbattable. Parce qu’il est le meilleur relanceur du monde, il est capable de ne pas rater une balle. Et puis le plus important encore, dans les moments les plus importants du match il est capable de monter son niveau. Il faut être très fort physiquement, très fort mentalement, et il faut avoir dans son jeu des outils qui permettent de passer à travers le mur. Alcaraz est l’un des seuls à pouvoir le faire."

Mais pour Philippe Dehaes, le principal adversaire de Djokovic n’est pas seulement Alcaraz : "Pour moi la question est de savoir, qui peut battre Djokovic à part lui-même. Combien de temps encore son corps lui permettra-t-il de garder ce niveau et d’être consistant comme il l’est. Mais aujourd’hui, avec l’absence de Nadal, avec la retraite de Federer, avec un Andy Murray qui ne retrouvera jamais son niveau d’antan, c’est dans les mains de Djokovic, un peu dans celles d’Alcaraz et presque pas du tout dans les mains de tous les autres adversaires. Novak Djokovic, s’il continue à se réinventer, s’il continue à rester fit, je pense qu’il peut continuer à en gagner un ou deux par an pendant deux/trois ans."

Mais jusqu’où peut-il aller en Grand-Chelem ? "Ça évidemment, c’est la grande question. Ses stats sont déjà dingues. Depuis vingt ans il était au moins une fois en finale chaque année et en a gagné un sur trois en moyenne. S’il joue encore trois ans, ce qui est tout à fait probable vu son hygiène de vie et qu’il en gagne deux par an on peut en rajouter facilement six. Ce serait complètement dantesque mais même s’il en gagne encore trois ou quatre ce serait encore dingue. Je ne sais même pas s’il faut encore continuer à compter."

Mais le Serbe vieillit malgré tout : "Physiquement à un moment ça ne sera plus possible. Je ne pense pas qu’à quarante ans il puisse tenir comme ça… Peut-être juste à Wimbledon où les échanges sont un peu moins longs mais je pense quand même qu’à partir de 40 ans dame nature va le rattraper et lui rappeler qu’il n’en a plus vingt. Mais c’est Djokovic, il se soigne comme personne, il trouve toujours des clés et des outils pour être bon. Mais dans tous les cas je pense qu’il devrait en gagner encore trois/quatre certainement."

Le record actuel de victoires en Grand-Chelem de Djokovic sera-t-il battu un jour ? "On dit toujours que les records sont faits pour être battus mais moi je dirais que c’est impossible parce que c’est grâce à sa longévité. On peut avoir un Alcaraz qui en remporte huit, dix, douze probablement. Mais là on est à 24 ! Ça veut dire que le suivant va devoir gagner pendant au moins vingt ans au meilleur niveau, en étant épargné par les blessures, en gardant la motivation… Il faut tenir plus de vingt ans dans un sport qui est quand même très traumatisant, dur physiquement et mentalement, très usant. Moi je pense que c’est impossible. Mais peut-être qu’un jour, et on ne sera peut-être pas là pour le voir, quelqu’un va débarquer sur le circuit et faire ce qu’il a fait. Mais dans ma génération je ne pense pas non."

Réponse, dans les années à venir.