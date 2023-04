Qui pour accompagner Remco Evenepoel au Giro ? " Nous allons préparer une sélection de dix coureurs", assure Lefevere

Actuellement en Espagne où il intensifie ses entraînements, Remco Evenepoel sera de retour en Belgique pour tenter de défendre son titre sur la mythique course de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche.

L’occasion pour prendre des nouvelles du champion du monde auprès de son patron Patrick Lefevere, qui s’est entretenu au micro de Jérôme Helguers. "On a un peu parlé, il est confiant. Il a fait 220 kilomètres samedi dernier, c’est bien. Il travaille sur l’altitude en premier lieu parce qu’il fabrique beaucoup plus de globules rouges, mais aussi sur la vitesse et l’endurance".

Une victoire dans un Grand Tour se prépare-t-elle déjà maintenant, notamment au niveau de ses équipiers chez Soudal Quick-Step ? "Ce sont des hommes de confiance. Ils étaient autour de lui à la Vuelta et on ne change pas une équipe qui gagne".

Le manager sait-il déjà qui accompagnera le natif de Schepdaal sur le Giro ? "On a huit coureurs mais tout peut arriver : des chutes, une maladie ou encore le covid. Donc nous allons préparer une sélection de dix coureurs. Je n’ai pas encore la sélection en tête, nous en saurons un peu plus lors d’une réunion ce jeudi où nous organiserons le programme d’ici le Tour de France".

Mais avant le Giro, le vainqueur de la Vuelta tentera de remporter une nouvelle fois la Doyenne. Une course à suivre ce dimanche sur les médias de la RTBF.