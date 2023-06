Qui pédalera au côté d'Adrien au Beau Vélo de RAVeL 2023 ?

On clôture le mois de juillet en faisant étape à Mons, le 29 juillet et surtout, en accueillant l’actrice belge Natacha Amal. Natacha est née à Bruxelles, où elle y a, d’ailleurs, remporté premier prix d'interprétation au Conservatoire national. On la verra très tôt au cinéma dès 1989, on l’aperçoit dans le film de Tonie Marshall " Pentimento " mais on se souvient surtout de Natacha dans la série " Femmes de Loi ", où elle incarnait la procureure Elizabeth Brochène.

Cette année, Natacha s’est lancée dans un one woman show intitulé " Tour de Chauffe ", elle a également rejoint depuis le mois de janvier dernier, l’équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna dans " Touche pas à mon poste ".