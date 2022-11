Qui passe en 1/8e en cas d’égalité en phase de groupes ? Voici les critères

Ce mardi, c’est la 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du monde au Qatar. Si on devrait en voir plus sur les qualifiés pour les 1/8e de finale, voici les critères en cas d’égalité entre plusieurs équipes.

Si deux équipes ont le même nombre de points suite à la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, voici comment savoir laquelle passe en huitièmes de finale.

La meilleure différence de buts générale. Le plus grand nombre de buts marqués. Les confrontations directes entre les équipes concernées. La meilleure différence de buts dans les matches entre les équipes concernées. Le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre les équipes concernées. Le fair-play avec la règle suivante : un point pour une carte jaune reçue par un joueur non suivi d’une expulsion, trois points pour la seconde carte jaune dans un match reçu par le même joueur entraînant son expulsion, quatre points pour une carte rouge directe, cinq pour une expulsion directe d’un joueur qui a déjà été averti dans le match. Si aucun des six premiers critères n’a pu départager les équipes, un tirage au sort est effectué.

Les Diables Rouges sont donc prévenus et connaissent les règles en cas d’égalité.