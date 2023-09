C’était la langue la plus parlée en Wallonie jusqu’en 1920. A l’époque, 80% des Wallons maitrisaient une des quatre langues régionales du sud du pays - le wallon, le picard, le gaumais et le champenois. Un siècle plus tard, le wallon en voie de disparition. On évalue son nombre de locuteurs à à peine 10%. Parmi ces irréductibles, un couple de carolos : Céline Demulder et Victor Gravy. Véritables ambassadeurs de la langue wallonne au pays noir, Céline et Victor dirigent la troupe de théâtre "Èl Bwèsse à Tèyâte", qui joue et chante uniquement en wallon. Le couple d'artistes a accepté de délaisser les planches pour les pavés du marché de Charleroi où il est allé tester les connaissances des Carolos en wallon.

Qui parle encore le wallon à Charleroi? La réponse en vidéo!