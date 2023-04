Qui offre le meilleur rendement pour votre épargne ?

Dans le 6/8, Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous donne ses bons plans pour obtenir des taux avantageux sur son épargne.

Ce n’est pas un compte d’épargne qui fournit le meilleur taux, mais le compte de dépôt e-DEPO, qui appartient à la Caisse des Dépôts et Consignation et qu’on trouve via le site du SPF Finance.

Le maximum sur le marché des comptes épargne, c’est 2% à la Santander Consumer Bank. Mais pour y avoir droit il faut placer au moins 125.000 euros.

Le compte de dépôt e-DEPO fait mieux. Jusqu’au premier mai, il propose le meilleur rendement avec un taux net de 2,17% (3,10 brut, avec précompte mobilier de 30% prélevé), à condition d’y laisser son argent pendant un an sans y toucher.