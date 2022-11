Qui n’a jamais acheté un Pif pour découvrir son gadget ? Un magazine qui a marqué l’Histoire

En 1969, Vaillant est en perte de vitesse. Le journal se transforme en Pif tout court. Finis les récits à suivre, les longs feuilletons, il faut maintenant des récits complets.

On y trouve donc des récits réalistes de 10 et 20 pages, des récits humoristiques, des pages de gag, un journal des jeux de 16 pages. Et toujours un gadget !

"Cela crée un objet très sympathique, un peu épais, particulier dans sa forme, et avec un gadget. On peut prendre n’importe quel numéro et on n’est pas perdu."

Le magazine va évoluer et s’adapter à son époque. Avec les nouveaux rédacteurs, qui n’étaient que des enfants pendant la guerre, et même s’ils partagent les idées originelles du magazine, il n’est définitivement plus aux mains des résistants.