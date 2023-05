Pour le moment, trois pays issus du club des "Big Five" se retrouvent parmi le top 5 des favoris de cette année. Pour rappel, les"Big Five" ou "Les cinq grands" sont les cinq nations (la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie) qui sont directement qualifiées pour la grande finale du concours puisqu’elles sont les plus gros contributeurs de l’Union européenne de radio-télévision.