Qui fut le professeur de Beethoven, Schubert et Liszt ?

Aujourd’hui, Clément Holvoet se penche sur un musicien et professeur — associé également au nom d’Amadeus Wolfgang Mozart — qui comptait parmi ses élèves de grands noms de la musique classique comme Franz Schubert, Ludwig van Beethoven ou encore Franz Liszt.

Ce compositeur, c’est Antonio Salieri. Celui qui dans le film de Milos Forman aurait été à l’origine de l’organisation de la mort de Mozart, thèse hautement cinématographique mais qui relève probablement plus de la fiction que de la réalité. Toujours est-il qu’Antonio Salieri fut une incontournable personnalité de la vie musicale viennoise du 18e siècle. L’un de ses premiers élèves qui deviendra célèbre, est Ludwig van Beethoven. Pas de classe régulière, mais de nombreux rendez-vous, plusieurs années durant, entre l’élève et son professeur.

Puis, vient Franz Schubert. Au collège où il étudie, le jeune Schubert manifeste des dons innés pour la musique. Un concert avec l’orchestre du collège est organisé, et Schubert occupe alors ce qu’on appelle le poste de 1er violon. Le concert a lieu à Vienne devant l’archiduc Rodolphe, devant Beethoven aussi, semble-t-il. Et puis, devant Salieri ! Celui-ci repère le jeune homme, et lui enseigne la composition pendant 5 ans, jusqu’aux 16 ans de Schubert. Salieri lui fera notamment découvrir et travailler la musique de son ami, autre grand compositeur viennois, Joseph Haydn. Nous sommes alors en 1813.

Près de dix ans plus tard, en 1822, Antonio Salieri est à Paris et il aura pour élève un tout jeune pianiste qui sera appelé à une carrière immense de virtuose : Franz Liszt. Liszt est alors encore enfant, comme Schubert à l’époque, ils ont environ 11 ans chacun quand ils rencontrent Salieri. Beethoven, quant à lui, travailla avec Salieri comme professeur vers l’âge de 25 ans. Antonio Salieri fut un précieux professeur pour ces trois musiciens exceptionnels qu’étaient Beethoven, Schubert et Liszt. L’Histoire avec un grand H n’a pas été bienveillante à l’égard de Salieri, car il est un peu oublié aujourd’hui, alors qu’à l’époque il était un musicien et compositeur influent et très respecté, en témoignent les postes prestigieux qu’il a pu occuper. Jeune orphelin italien, Salieri sera soutenu par le compositeur de la cour à Vienne, à l’époque, un certain Florian Gassmann puis par Christoph Willibald Gluck.

Il connaîtra un grand succès dans toute l’Europe, notamment grâce à ses opéras, jusqu’au début du 19e siècle où il arrête de composer. Certains artistes, heureusement, ont contribué à remettre sur le devant de la scène la musique de Salieri — obscurcie par l’image erronée du compositeur jaloux et médiocre — et surtout par la légende de sa rivalité avec Mozart, mais ça, c’est une autre histoire. Pour l’heure, voici Cecilia Bartoli qui a contribué à diffuser la musique d’Antonio Salieri.