Qui fut le plus grand violoniste virtuose après Paganini ?

On le sait tous, le nom de Paganini sonne avec “violon virtuose”. Mais il est un autre nom qui résonne de la même façon. Clément Holvoet nous en apprend plus sur ce prodige.

Nous sommes en Espagne, en 1844, quatre ans après la mort de Paganini. Et plus précisément à Pamplona, dans la province de Navarre. Cette année-là, naissait Pablo de Sarasate, sans doute l’un des plus éminents virtuoses de violon. C’est avec son père que le jeune Pablo apprend à jouer de l’instrument. Dès l’âge de 8 ans, il monte déjà sur un podium. À douze ans, il prend la direction le Conservatoire de Paris, et ceci grâce à la reine d’Espagne Isabelle II qui le repère et lui offre un violon. Et pas n’importe lequel : un Stradivarius !

À 12 ans, Saraste entre au Conservatoire de Paris et reçoit son diplôme après seulement une année. C’est avec son diplôme d’harmonie en poche, du haut de ses 15 ans, qu’il part pour une tournée internationale dans toute l’Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Etant donné sa virtuosité, Pablo de Sarasate sera naturellement le dédicataire de nombreuses œuvres pour violon de son époque. Camille Saint-Saëns, par exemple, lui dédie son Introduction et Rondo Capriccioso et son célèbre 3ème Concerto pour violon. Henri Wieniawski, autre virtuose du violon et compositeur, lui dédie son 2ème Concerto pour violon, et le français Edouard Lalo, quant à lui, écrit pour Sarasate sa Symphonie Espagnole.

Pablo de Sarasate lui-même n’était pas en reste comme compositeur. À l’image de ses contemporains virtuoses, il laisse derrière lui quelques compositions pour violon. On notera par exemple que, vers 1883, il décide de reprendre à son compte de grands thèmes d’un opéra français célébrissime : Carmen de Georges Bizet. Ce genre de variations sur des thèmes opératiques était assez habituel, Sarasate lui-même l’ayant fait à partir de plusieurs œuvres. Mais c’est sa Fantaisie sur Carmen qui restera la plus jouée.

On lui doit aussi des danses espagnoles, mais elles sont peu connues aujourd’hui. Ainsi, quelques années avant la Fantaisie sur Carmen, Sarasate compose les Airs Bohémiens. On est assez éloigné de son propre folklore, mais il réussit à nous livrer un parfait dessin du groupe de musiciens jouant dans un restaurant d’Europe centrale. Tout l’esprit tzigane est là, mélangé à des musiques traditionnelles roumaines et hongroises, avec un style proche du czardas.