“Qui était vraiment Lady Diana ? ” : le destin tragique d’une princesse

Près de 25 ans après le décès médiatisé de la princesse de Galles, la Une propose un documentaire exclusif partant de cette simple question : qui était vraiment Lady Di ?

Le destin de Diana Spencer aura fortement marqué l’histoire de la famille royale britannique. Comment ne pas se souvenir de sa popularité avec le peuple ou le choc des révélations sur son malheur conjugal ? La déflagration médiatique de son interview polémique par Martin Bashir en 1995 continue de résonner à Buckingham Palace presque 30 ans après. Pourtant, au-delà des scandales et des tragédies entourant la princesse de Galles, se trouve une jeune femme qui n’avait sans doute pas prévu de marquer autant l’histoire par sa présence.

Une princesse aimée

Aussi bien icône de la mode que modèle pour de nombreuses femmes, Lady Diana continue toujours de faire parler d’elle. La princesse des cœurs nourrit toujours les souvenirs, et pas seulement ceux de ses fils. Sa popularité s’est maintenue notamment grâce à une proximité avec le peuple. Son engagement humanitaire et son soutien envers les personnes atteintes par le sida marquent et éveillent un respect envers elle. Le 29 juillet 1981, un an après sa rencontre avec le prince Charles, elle l’épouse devant 30.000 invités et près de 750 millions de téléspectateurs. Le succès est immense entre Lady Di et la planète entière.

Un mariage empoisonné

Cet amour pour Diana se maintiendra quand les informations révéleront un mal-être dans le couple qu’elle forme avec le prince Charles. Ce qui était d’abord présenté comme un conte de fées se révélera pourtant être un mariage malheureux. Peu aidée par l’attention médiatique constante et le poids des responsabilités de la famille royale britannique, Lady Di finira par se séparer de Charles près de 11 ans après cette cérémonie planétaire, avant que le divorce ne soit pleinement prononcé le 28 août 1996. C’est une fin des plus amères pour un couple qui aura pourtant fait rêver, encore plus avec les naissances de leurs deux garçons, William et Harry.

Une mort suspecte

Le monde restera marqué par la date du 31 août 1997, alors que Lady Diana décède à 36 ans des suites d’un accident survenu le soir avant à Paris. Événement médiatique à l’image de son existence entière, la mort de Diana éveille encore les soupçons, alimentant diverses théories du complot. La récente nouvelle sur la réouverture de l’affaire par le prince Harry devrait amener de nouveaux éléments, alors même que l’enquête française avait incriminé le chauffeur, sous influence de l’alcool, qui aurait roulé trop vite afin d’éviter les paparazzis. Actuellement en train de travailler sur son autobiographie, le plus jeune fils de Diana semble vouloir relancer les investigations, lui qui a également subi le poids médiatique de sa famille tel qu’exprimé dans une interview pour Oprah en compagnie de sa femme Meghan. Marqué avec son frère par cette perte prématurée, Harry semble en tout cas vouloir obtenir de nouvelles preuves pour enfin faire le point sur le décès tragique de sa mère.