Qui était Nicholas Winton, et pourquoi a-t-il sauvé 669 enfants des griffes des nazis entre 1938 et 1939 ?

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Nicholas Winton a sauvé 669 enfants du nazisme. Dans la capitale tchécoslovaque, alors qu´il se préparait pour des vacances au ski, le jeune Nicholas Winton va monter une extraordinaire opération de sauvetage. Depuis sa chambre d'hôtel, il organise le départ d'enfants juifs vers l'Angleterre et il se fait faussaire quand les autorisations et visas lui manquent. De décembre 1938 à septembre 1939, il travaille avec des amis et des collègues à Prague et à Londres pour organiser le transport et la réception d’enfants menacés par les lois raciales des nazis appliquées en Tchécoslovaquie après l’invasion allemande de mars 1939.