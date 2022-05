Qui était Michael Jackson ?

Artiste en herbe, il commence à chanter à 6 ans. Il fait alors partie des Jackson Five, un groupe créé avec ses grands frères : Jackie, Tito, Jermaine et Marlon. Très vite, il apparaît le plus doué du groupe et en devient le leader, à la place de Jermaine. A 13 ans seulement il sort son premier album "Got to be There".