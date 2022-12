Qui était 'Madame Sans-Gêne', la dame qui heurtait les manières de la cour de Napoléon Ier ?

Le 23 mai 1779, au cœur d’un printemps radieux, dans les rues de la capitale française, encore placée sous l’autorité de Louis XVI, Catherine Hubscher, 26 ans, foule le sol parisien pour la toute première fois. Elle l’ignore encore, mais son destin, tout bonnement extraordinaire, est déjà en train de s’écrire. Rien ne laisse présager une telle évolution, fulgurante, inimaginable.

D'origine modeste, Catherine est pourtant une jeune femme des plus communes à l’époque de l’Ancien Régime. Notre protagoniste vient d'Altenbach, un petit village le long du Rhin. A la mort de ses parents, son tuteur ne l’a rapidement plus supportée. Catherine parle trop, et beaucoup trop fort. Elle n’a aucune manière, jure, crache au sol et rit fort, sans retenue. Comme il connaît une famille de bourgeois, via l’un de ses frères, son tuteur décide de la placer là, au cœur de Paris. Elle y sera blanchisseuse. Exit la vilaine Catherine, son départ pour la capitale est organisé !

C'est en suivant ce chemin vers Paris que la paysanne Alsacienne, qui ne sait parler que son patois provincial, va entrer par la grande porte dans la légende de toute une époque : celle du Premier Empire. Elle est celle qu’un certain Napoléon Ier baptisera 'Madame Sans Gêne'.

Qui était vraiment cette femme aux manières plutôt inconvenantes pour la cour de l'Empereur ? Comment a-t-elle réussi pareille ascension sociale au point de devenir une conseillère de Napoléon... et d'être incarnée à plusieurs reprises au cinéma et au théâtre ? Découvrez ce destin fabuleux dans L'Heure H.