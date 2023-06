C’est une question peu banale que nous pose Clément Holvoet : "Qui était le plus hongrois des compositeurs hollandais ?". Question que l’on pourrait également poser à l’envers : "qui était le plus hollandais des compositeurs hongrois ?" Partez à la découverte du compositeur Geza Frid.

Si ce nom vous est peut-être inconnu, il ne le restera pas longtemps car sa musique mérite toute notre attention et son parcours de vie est proprement incroyable. Geza Frid est né le 25 janvier 1904 à Máramarossziget, dans l’Autriche Hongrie de l’époque, cette région se trouvant désormais en Roumanie. Il était pianiste et donnait des récitals partout dans le monde : de l’Europe aux USA en passant par l’Egypte, la Turquie et l’Indonésie notamment.

A côté de son activité de pianiste, Frid était également compositeur. Il a d’ailleurs étudié, comme il se doit, avec les grands compositeurs hongrois qu’étaient Bela Bartok – il était le piano avec lui - et Zoltan Kodaly, qui lui enseigne la composition. Comme pianiste, Frid a montré très jeune une habileté hors du commun, donnant son premier concert en tant qu’enfant-virtuose à l’âge de 7 ans. C’est vers 1927 qu’il décide de quitter son pays pour Amsterdam, le régime dictatorial faisant rage en Hongrie. Fird fuit également un antisémitisme plus ou moins larvé et des conditions de vie médiocre.

C’est ainsi que, sous l’impulsion et le conseil d’un camarade violoniste habitant aux Pays-Bas, Frid s’y installe avant le début des années 30. Il deviendra citoyen néerlandais presque 20 ans après. Son premier succès de compositeur eut lieu grâce à l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam. Ayant assisté à une répétition, il propose une partition au chef, Pierre Monteux. Cette partition, c’est celle de sa Suite pour orchestre. Monteux est enthousiaste et la pièce est créée à Paris puis reprise à Amsterdam et à New-York.

Durant la seconde guerre, il fit de la Résistance, notamment par le mouvement des artistes. Il organisa bon nombre de concerts clandestins jusqu’à la Libération et fut tout au long de sa vie soutenu par Bartok et Kodaly. Geza Frid enseigna la musique de chambre à Utrecht, discipline pour laquelle il livra des pages formidables.

C’était un personnage haut en couleur, parlant sept langues, et s’intéressant aux sciences autant qu’au sport. Si vous souhaitez découvrir sa musique de chambre, particulièrement intéressante, fouilliez du côté du Trio à cordes, des Sonates, des Quintettes, des Quatuors à cordes et puis du Trio avec piano, son opus 27. Place à la découverte, sans doute, pour la plupart d’entre nous, de la musique du compositeur hongrois devenu citoyen néerlandais, Geza Frid. A vos platines.