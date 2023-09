Qui était le loup fauché à Raeren ? L'autopsie nous en dit plus

Un loup a été fauché par un automobiliste à Raeren. Celui-ci a signalé l’incident auprès du DNF — le Département de la Nature et des Forêts — ce qui a permis d’autopsier le loup. C’est la première fois qu’un cadavre de loup est retrouvé en territoire wallon.

L’autopsie, réalisée à l’Université de Liège, a révélé de précieuses informations sur l’animal. On apprend qu’il s’agissait d’un jeune adulte d’une trentaine de kilos, avec une bonne dentition, de belles dents qui lui ont d’ailleurs permis de dévorer un chevreuil juste avant sa mort.

Comme toute bonne autopsie, celle-ci nous permet d’en savoir un peu plus sur les circonstances du décès. " Il aurait été percuté par une voiture après avoir pris un plantureux repas ", raconte Vincianne Schockert, de l’Université de Liège, qui a autopsié l’animal. " Il est décédé des suites du choc avec le véhicule et il est décédé sur le coup, assommé par le choc."

Autre question cruciale : qui est la victime ? Ce loup était-il issu de la meute des Fagnes, ou bien venait-il de plus loin : d’Allemagne, de Pologne, de France ou d’Italie ? Là aussi l’autopsie nous apporte quelques éléments de réponse. " C’est un gabarit qui nous vient de la lignée germano-polonaise plutôt qu’italo-alpine. Il se pourrait qu’il s’agisse d’un jeune de la portée des Hautes Fagnes de l’an dernier, mais il pourrait aussi s’agir d’un individu dispersant de la lignée allemande, qui est issu d’une autre meute. On a prélevé un échantillon génétique qui doit être analysé très prochainement et qui permettra de dire si on connaît cet individu. "

Des analyses plus poussées sont donc encore en cours, elles devraient nous en dire plus sur l’identité de l’animal mais aussi sur son état de santé. Résultats attendus dans une quinzaine de jours.