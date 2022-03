Clément Holvoet vous propose de plonger dans l’histoire de la Belgique, pour répondre à cette question : Qui était le compositeur de La Muette de Portici ?

Ce titre parle à la plupart des Belges, c’est le titre d’un opéra et c’est l’opéra qui déclencha, en 1830, les événements qui vont conduire à l’indépendance de notre pays par la Révolution belge de cette année 1830. Événement majeur, s’il en est, qui a bien pu composer cet opéra qui a changé la face de la Belgique. Il s’agit d’un monsieur nommé Daniel François Esprit Auber. Et c’est un compositeur français, figurez-vous qui composa cet opéra.

Auber est né en Normandie, à Caen, en 1782. C’était un compositeur à succès, très apprécié de ses contemporains, et le digne représentant de la tradition de l’opéra-comique à la française, succédant à François-Adrien Boieldieu. Plus que ça encore, Daniel François Esprit Aubert eut un grand rôle dans la naissance de ce qu’on appelle le grand opéra. Il a été pris en modèle par Wagner pour son opéra Rienzi, par exemple, et il a eu à l’époque des fonctions importantes, comme la direction du Conservatoire de Paris, juste après Cherubini.

Auber comptait parmi les plus importants compositeurs de la première moitié du XIXe siècle. D’ailleurs, vu son succès considérable, il a reçu à l’époque bon nombre de distinctions diverses : élu à l’Académie des Beaux-Arts, par exemple ou même officier de la légion d’honneur en 1825.

Alors qu’en est-il de son fameux opéra La Muette de Portici ?

Outre le fait qu’il a mené à la Révolution belge de 1830 contre le régime hollandais, l’opéra La Muette de Portici, créé en 1828, est l’un des événements principaux de l’Histoire de l’opéra. Tout y est pour que le public soit ébahi. La musique, bien sûr, mais aussi la mise en scène, les décors et le contexte de l’histoire. Le succès est immense : on joue l’opéra partout, et pas seulement en France, car le livret est même traduit. La première année, à Paris uniquement, on compte plus de cent représentations.

En 5 actes, La Muette de Portici est le début de l’opéra historique.

Portici, c’est une petite ville portuaire située près de Naples, et l’opéra met en scène le peuple napolitain qui se soulève contre la domination espagnole, nous sommes alors au 17e siècle. Il n’en faut pas plus pour que le peuple belge, alors sous le joug hollandais, y voit là un exemple à suivre lors de la représentation de l’opéra à La Monnaie, à Bruxelles, le 25 août 1830. Quelques semaines plus tard, la Révolution est là, et l’on sait qu’elle a mené à l’indépendance de la Belgique. Alors, il ne faut pas croire qu’Auber est un habitué des grands opéras qui font révolution. Il est plutôt attaché au succès public et aux sujets légers et qui plaisent. On est loin de l’artiste romantique tourmenté et incompris. Sa musique plaît en effet énormément à l’époque, et son succès reste constant tout au long de sa carrière.