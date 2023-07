Qui était la nazie Irma Grese, gardienne cruelle des camps de concentration d’Auschwitz et Bergen-Belsen ?

Le podcast Femmes coupables se penche sur une part méconnue des crimes de l’Allemagne nazie : l’implication des femmes dans la Shoah, dont la gestion des camps de concentration. Avec en point de mire, Irma Grese, une nazie reconnue coupable de crimes de guerre et exécutée à 22 ans suite au premier procès d’après-guerre tenu par les Alliés.

Le lundi 17 septembre 1945 s’ouvre ce qu’on appelle alors "le procès de Joseph Kramer et 44 autres". Plus de 200 journalistes et observateurs s’installent dans la salle d’audience de Lüneburg, une petite ville située au sud d’Hambourg, à quelques dizaines de kilomètres de l’ancien camp de concentration de Bergen-Belsen. Kramer était l’ancien chef du camp de Bergen Belsen, le camp dans lequel Anne Frank et sa sœur Margot ont été assassinées, quelques mois à peine avant la libération du lieu par les troupes britanniques. Et parmi les 44 autres ayant officié à Auschwitz et à Bergen Belsen, Irma Grese.

Le tribunal militaire anglais est construit à la hâte dans le lycée municipal de la commune parce que la guerre a pris fin depuis à peine quatre mois. Et le procès qui s’ouvre ce jour-là est le tout premier procès de l’après-guerre organisé par les alliés, avant même celui de Nuremberg. C’est la première fois que l’Holocauste et le système concentrationnaire sont évoqués dans une salle d’audience.

A ce moment-là de l’histoire, le monde entier n’est pas encore pleinement réveillé de sa nuit génocidaire, assassine. L’ampleur du massacre, le degré de violence et de cruauté atteint dans les camps de concentration et d’extermination commencent tout juste à être appréhendés et évoqués par le grand public.

► Plongez-vous dans l’intégralité de ce procès dans cet épisode du podcast Femmes coupables, avec comme invitée Barbara Necek, documentariste, réalisatrice et autrice.