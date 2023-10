Qui était la marquise de Verneuil, maîtresse d’Henri IV, qui fut détestée puis oubliée ?

Henri IV poursuit Henriette de ses ardeurs et, pour parvenir à entretenir avec elle une relation, il remet à son père une promesse de mariage écrite. Il s’y engage à la prendre pour épouse dans le cas où elle serait enceinte, où elle donnerait naissance à un fils dans les six mois, et à condition que Marguerite de Valois puis le pape donnent leur accord pour l’annulation du premier mariage par le pape. Cela fait beaucoup de conditions pour pouvoir être appliqué...

Ce genre d’accord écrit n’avait jusque-là jamais été proposé par un roi. Cette promesse de mariage à la famille d’Entragues est très mal reçue à la cour, car un projet d’union avec Marie de Médicis est dans l’air depuis plusieurs années. Comment le roi a-t-il pu faire cette promesse tout en négociant en même temps ce mariage ? Flavie Leroux explique : "On peut le comprendre lorsque l’on considère Henri IV comme ayant abusé des d’Entragues. Il savait que cette promesse de mariage ne l’engageait à peu près à rien. Et donc, c’était une façon assez simple et rapide pour lui d’arriver à ses fins, à savoir obtenir la capitulation du clan d’Entragues et d’Henriette. Et effectivement, quelque temps après, en décembre, son premier mariage est annulé alors que son second mariage est en passe d’être scellé, ce qui montre bien que l’on ne donne aucun crédit à cette promesse donnée en octobre".

Henriette se voit ainsi dégradée au rang de maîtresse, un statut officieux et précaire, même s’il est lucratif. Pour asseoir sa position et sa sécurité matérielle, d’autant plus qu’elle est enceinte, Henri IV va lui offrir des domaines, Beaugency puis Verneuil. C’est ainsi qu’elle va devenir la marquise de Verneuil. L’enfant sera mort-né, la promesse de mariage est donc rendue définitivement caduque.