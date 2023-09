Qui était Charles Percier, l’architecte qui s’est battu pour empêcher les révolutionnaires de détruire le château de Fontainebleau ?

Ce dimanche, La Une vous plonge au cœur de la résidence royale de Fontainebleau, un château majestueux édifié à l’époque médiévale qui, suite à la prise de la Bastille, fut pris pour cible par les révolutionnaires.

Si les palais du Louvre ou de Versailles sont sans conteste les emblèmes absolus de la monarchie française, le château de Fontainebleau est pour sa part la seule résidence royale à avoir abrité entre ses murs l’ensemble des rois de France. Édifié au 12e siècle par le roi des Francs Louis VI le Gros, il a au fil du temps été le témoin de nombre d’épisodes déterminants pour l’histoire de France, et en tant que tel, constitue l’un des symboles les plus forts de l’autorité royale.

Au lendemain de la révolution française, ce château court donc un grand danger, tandis que de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer la destruction pure et simple des résidences royales. Une demande qui sera d’ailleurs approuvée par voie officielle au mois de juin 1794, lors d’une réunion de la Commission des Arts de Paris.