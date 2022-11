Qui était Cécile de Rome, la Sainte Patronne des musiciennes et musiciens ?

Valérien, qui aime profondément Cécile, accepte de se convertir et de se baptiser, à la seule condition qu’il puisse voir cet ange dont parle Cécile. Après sa conversion et son baptême, l’ange se manifeste aux yeux de Valérien. Le frère de Valérien, Tiburce, se convertit également et les deux frères s’emploient à donner des sépultures aux martyrs, exécutés à cause de leur foi chrétienne. Ces actions mèneront les deux frères à leurs pertes : ils seront dénoncés et décapités.

Cécile, dont la foi ne vacillera jamais, continuera d’évangéliser les cœurs des païens et à les convertir, jusqu’au jour où elle sera arrêtée et condamnée à mort par décapitation. Après trois coups de hache, Cécile vivait toujours. Mais comme la loi interdisait que l’on porte plus de trois coups lors d’une exécution, on laissa Cécile agoniser pendant trois jours. Selon la légende, elle distribua aux pauvres tous ses biens, et recommanda à l’évêque Urbain tous les fidèles qu’elle avait convertis, en disant : "J’ai demandé au ciel ces trois jours de délai pour te faire une dernière fois mes recommandations, et pour te prier de consacrer une église sur l’emplacement de cette maison où je meurs." Et cette église existe toujours, il s’agit de l’Église Sainte-Cécile-du-Trastevere, à Rome.