Qui était Auguste Escoffier, le père de la gastronomie moderne ?

Une série savoureuse sur

Une série en quatre épisodes réalisée par Régine Dubois sur celui qu’on considère comme le père de la gastronomie moderne avec l’éclairage du chef étoilé français Thierry Marx et d’Elodie Ackermann, autrice du livre " La vie savoureuse du roi des cuisiniers " et productrice du documentaire " Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne ". Avec la participation du comédien belge Bernard Yerlès pour la lecture des souvenirs extraits des écrits d’Escoffier.

Surnommé le Roi des Cuisiniers et le cuisinier des Rois, Auguste Escoffier a vu le jour le 28 octobre 1846 dans le sud de la France. Jusqu’à sa mort le 12 février 1935, il n’a eu de cesse de chercher à améliorer l’art culinaire, donner aux métiers de la bouche ses lettres de noblesses, innover tant dans la façon de cuisiner que dans l’organisation, créer des plats emblématiques comme la célèbre pêche melba et communiquer son amour des produits français dont il sera un ambassadeur infatigable tout au long de sa carrière.

Ce petit homme à la silhouette empreinte de force et d’humilité a propulsé la gastronomie française dans une nouvelle ère en réinventant les menus, en créant les premières brigades de cuisine, en lançant le concept de plats signatures et en laissant en héritage pour les générations à venir son fameux guide culinaire qui pose les bases de plus de 5000 recettes et trône encore sur l’étagère de nombreuses cuisines professionnelles à travers le monde.

Considéré parfois comme un emblème de la gastronomie classique, Escoffier est en fait un innovateur de génie qui a su marier classicisme et modernité.