Qui est Yvan Colonna, l’homme dont les manifestants de Corse brandissent le portrait ?

Yvan Colonna est né en Corse en 1960, à Ajaccio, de père corse et de mère bretonne. A vingt et un ans, il interrompt des études d’éducation physique pour retourner dans le fief familial, à Cargèse, élever des chèvres. Son surnom de "berger de Cargèse" date de ce métier endossé à 20 ans.

Le jeune homme, physique de sportif et regard doux sous d’épais sourcils foncés, cumule alors travail à la bergerie et militantisme dans les mouvements nationalistes corses.

En 2001, il prend place pour la première fois sur le banc des accusés pour un verdict qui le concerne : Yvan Colonna est condamné pour avoir fait le guet lors de l’attaque par un groupe de nationalistes de la gendarmerie de Pietrosella, quatre ans plus tôt.

Mais l’affaire qui lui vaudra la réclusion à perpétuité a fait bien plus de bruit encore : le 6 février 1998, Claude Erignac, préfet de la région de Corse, est abattu en pleine rue. Quatre militants nationalistes corses sont arrêtés : ils donnent le nom d’Yvan Colonna comme étant le tireur. Mais Colonna est introuvable. Il ne sera interpellé que quatre ans plus tard, non pas au bout du monde, mais simplement caché en Corse, dans une bergerie.

Il connaîtra trois procès pour cet assassinat, en 2007, 2009 et 2011, et à trois reprises sera reconnu coupable et condamné à réclusion à perpétuité. Les dénonciations de ses ex-complices ont pesé lourd dans ce verdict.