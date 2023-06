Qui est Yaya Touré, le possible T2 du Standard ?

Suite au départ de Ronny Deila, le Standard était à la recherche d’un entraîneur. Si les noms de Karel Geraerts, Alexander Blessin et Vincent Euvrard ont été cités, c’est finalement Carl Hoefkens, l’ancien coach de Bruges qui a débarqué en bord de Meuse.

Depuis son annonce, les regards sont tournés vers son potentiel T2. Pour le moment, tous les signaux laissent penser que Yaya Touré, l’ancien international ivoirien (97 sélections, 17 buts), viendra épauler Carl Hoefkens à la tête du Standard de Liège.

Si Touré est connu du grand public pour sa carrière de footballeur, il l’est nettement moins pour ses qualités d’entraîneur. Après avoir pris sa retraite footballistique en 2020, Touré débarque, seulement quelques semaines plus tard, comme assistant coach à l’Olimpik Donetsk une aventure qui ne va durer que quelques mois. Fin de saison l’Ivoirien part pour la Russie et devient le T2 de l’Akhmat Grozny. Là aussi, ses fonctions ne vont pas durer longtemps.

Après ses deux courtes piges d’entraîneur adjoint (l’Olimpik Donetsk, 3 mois et demi et l’Akhmat Grozny, 6 mois) Yaya Touré est retourné en Angleterre. Cette fois-ci en tant que responsable des U16 de Tottenham. Un poste qui a certainement tapé dans l’œil de Fergal Harkin, puisque ce n’est une surprise pour personne, le Standard mise sur son centre de formation. La probable arrivée de Touré pourrait aussi permettre de faire venir certains joueurs plus fébriles de signer au matricule 16. On parle notamment de Romaine Mundle le jeune joueur, formé à Tottenham serait en discussion avec le club de la principauté.