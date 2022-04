Qui est vraiment Jack Nicholson? portrait de cet acteur mystérieux

Jack Nicholson, l’homme aux trois Oscar, l’acteur aux personnages hors normes, se montre aimable ou inquiétant, séducteur ou terrifiant. Comment cet acteur mythique est-il devenu une icône de la contre-culture du jour au lendemain ? Il a tourné avec certains des plus grands réalisateurs de son époque : Kubrick, Elia Kazan, Antonioni ou Scorsese.

A plusieurs reprises, Jack Nicholson interprète des personnages qui ne sont jamais très loin de sa personnalité. Le cinéma est pour lui sa page blanche, c’est là où il se révèle et dévoile ses zones d’ombres. C’est à travers ses films qu’il livre quelques fragments de ce qu’il est vraiment. Dans " The cry baby killer " réalisé en 1958 par Jus Addiss, Jack Nicholson incarne un jeune homme de 21 ans qui lui ressemble : mal dans sa peau et étouffant dans sa petite ville, comme lui. Plus tard, à la suite de la divulgation d’un secret de famille, l’acteur s’écroule émotionnellement, psychologiquement et physiquement dans ses rôles. Cet événement réveille en lui quelque chose d’obscur, une fureur sourde qui marque peu à peu ses rôles. Dans " Shining ", Jack n’a pas besoin de faire plusieurs prises pour toucher les extrêmes, il est lui-même au bord de la rupture. Durant quasiment un an, il enchaine journées éprouvantes de tournage et nuits de débauche. De plus, il n’hésite pas à consommer des drogues.

Découvrez cet acteur que tout le monde pense connaitre mais qui demeure très mystérieux.

L’acteur a grandi à Spring Lake, dans le New Jersey. A 18 ans, il fuit cette ville d’un ennui mortel pour partir à la conquête du 7èmeArt, à Los Angeles. Il fait ses premiers pas dans ce milieu en tant que garçon de courses à la MGM, dans le département animation. Il transmet des messages, va chercher le café… C’est un super job qui lui permet d’assister aux tournages. A l’époque, secrètement, il rêve de se lancer dans le cinéma. Il n’ose parler à personne de son projet de peur que l’on se moque de lui.

Il est vrai que son physique ne correspond pas aux standards de l’époque, comme James Dean et Marlon Brando, qui non seulement sont d’excellents acteurs mais ont aussi " un physique de rêve ". Cependant, Nicholson a quand même des atouts : à défaut de correspondre aux standards de l’époque, il a, rappelons-le, une bonne connaissance de l’envers du décor depuis ses débuts comme garçon de courses. Découvrez Jack Nicholson comme vous ne l’avez probablement jamais vu avec des archives radio, des interviews et certains making of de film.

" PORTRAITS : Dr Jack et Mr Nicholson " est à voir le vendredi 8 avril sur La Trois et sur Auvio.