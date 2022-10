Qui est Uele Lamore, membre du jury de la 37e édition du FIFF ?

Le Festival International du Film Francophone de Namur est de retour cette année pour une 37e édition du 30 septembre au 7 octobre.

Comme chaque année, un jury long métrage départagera les 12 films de la compétition officielle.

Et cette année, dans le jury de professionnels, on retrouve la jeune compositrice et cheffe d’orchestre franco-américaine, Uele Lamore.