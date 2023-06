Qui est Toumani Camara, le 2e basketteur belge de l’histoire à être drafté en NBA ?

Une maturité hors des terrains qui le résume finalement assez bien en tant que basketteur, aussi. Camara n’est pas une bête de talent, qui ferait sauter n’importe quel recruteur au plafond grâce à ses qualités intrinsèques. Mais c’est un monstre de travail. Le genre de gars qui sait d’où il vient et qui sait… où il va.

"C’est exceptionnel ce qu’il vient de réaliser. Ce n’était pas couru d’avance. Il a un physique, il est aux normes NBA, mais il a dû travailler pour en arriver là. Il savait dans quelle direction il devait aller. Il a fait des choix pas évidents, il fallait oser quitter la Belgique à 16 ans. Il a le physique et le mental pour s’y imposer. Il ne va pas s’asseoir et se dire qu’il a atteint son objectif. Le travail est loin d’être terminé" confiait Nicolas Joostens, son coach chez les jeunes à Woluwé, interrogé par Erik Libois.

Pas pour rien qu’au moment de se comparer à un joueur NBA, Camara évoque le nom de Jarred Vanderbilt. Loin d’être le plus flashy ni le plus talentueux des joueurs mais terriblement précieux pour les Lakers dans son abattage, sa défense et son côté all-around.

Camara est un soldat de l’ombre et il l’assume. Il en joue presque. Parce qu’il sait que même la NBA, la plus starifiée des grandes Ligues sur cette Terre, a besoin de mecs qui vont au charbon. Qui défendent, qui s’arrachent et qui font les sales besognes pour les besoins de l’équipe. Camara est fait de ce bois-là. On loue ses qualités physiques (2m03), sa polyvalence, sa faculté à jouer un peu partout, sa propension à aider là où on a besoin de lui.