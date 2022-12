Qui est Tom Skinner, le métronome derrière The Smile et Sons of Kemet ?

En 2011, lorsqu’il fonde Sons of Kemet aux côtés de Shabaka Hutchings, Oren Marshall et Seb Rochford, Tom Skinner est loin de s’imaginer qu’il deviendra polyglotte. Calypso, highlife, afrobeat, ragga, songo, mozambique… Au sein de ce laboratoire expérimental qui va redéfinir les contours de la scène jazz londonienne, Skinner se frotte aux langages rythmiques d’ici et d’ailleurs, des mers caraïbes aux plaines africaines.

Ces mots aux sonorités singulières, il les apprivoise, les intègre, les retourne et les combine pour développer son propre vocabulaire. Derrière la batterie, Tom Skinner et son comparse Eddie Hick conversent et se donnent la réplique en conviant le public à s’immerger dans ces sonorités qui se révèlent finalement être universelles. Après 10 années à écumer les scènes Jazz du monde entier, Sons of Kemet a finalement tiré sa révérence avec "Black To The Future", un album aux influences plurielles qui résume à lui seul la trajectoire du groupe.