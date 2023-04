Qui est Selma Kouchy, la nouvelle recrue de "Demain nous appartient"?

Figure bien connue du paysage audiovisuel français, l’actrice débute sur les planches avant de poursuivre sa carrière à la télévision. Entre autres, elle joue ainsi le rôle de Selma Berrayah dans "Commissaire Magellan" de 2013 à 2021 et fait régulièrement des apparitions dans "Scènes de Ménage" depuis 2019. On lui connaît, par ailleurs, plusieurs téléfilms, tels que "Mémoire de sang" et "Le prix de la vérité". Récemment, on a en outre pu la voir dans "Meurtres à Nancy", ainsi que dans la mini-série "L’amour (presque) parfait".

Dans "Demain nous appartient", elle interprétera le rôle de Myriam Becker, mère de Nordine et ex-compagne de Martin. On ne doute pas, dès lors, que son arrivée devrait ranimer quelques vieilles tensions familiales…