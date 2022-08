Qui est Sanna Marin, la Première ministre finlandaise cible de critiques pour avoir participé à une fête ?

Cette candidature a également réveillé la colère d’un autre dirigeant, Recep Tayyip Erdogan qui accuse le pays d’héberger des "terroristes", soit des membres du parti des travailleurs kurdes (PKK). Des discussions sur le principal point de blocage, l’extradition de ces résidents, doivent avoir lieu à la fin de ce mois.

Son gouvernement a porté le congé de naissance à égalité entre les deux parents

C’était une des toutes premières mesures promises : accorder le même nombre de jours de congé à chaque parent après une naissance. Ainsi, à partir de septembre 2022, les pères ont droit comme les mères à 160 jours chacun. Dans cette enveloppe, la mère ou le père peuvent donner jusqu’à 63 jours à son ou sa partenaire. De quoi instaurer une égalité entre les hommes et les femmes dans les couples hétérosexuels, comme le soulignait la ministre des Affaires sociales, Aino-Kaisa Pekonen : "Le partage des responsabilités parentales dans la vie quotidienne sera simplifié et la relation entre les deux parents et l’enfant renforcée dès le plus jeune âge". Quant aux parents solos, ils ont droit à deux fois 160 jours.

À titre de comparaison, en Belgique, le congé de naissance pour le père ou le coparent a été allongé à trois semaines en 2021, sera allongé à un mois en 2023. La mère a, quant à elle, trois mois de congé de maternité. Tous les parents peuvent ensuite demander un congé parental qui est de quatre mois.

Son pays a enregistré un des taux les plus bas d’infection au Covid 19

On l’oublierait presque mais cela a été une sacrée épreuve pour tous les élus en place en 2020 et 2021 : la pandémie de Covid 19. Les décisions prises par le gouvernement de Sanna Marin ont permis de garder les chiffres très bas au début de la pandémie et à limiter les dégâts de manière générale. Mais ce qui n’a pas empêché le pays de connaître une vague importante (toutefois d’une moins grande ampleur qu’ailleurs) en 2021. Cela avait alors fait baisser la cote de popularité du gouvernement mené par la sociale-démocrate.