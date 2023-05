Qui est Sam Altman, le patron d’OpenAI, créateur de ChatGPT ?

Le postulat n’est pas très étonnant. Pendant des années, il a été le patron de Y Combinator, le plus grand, le plus prolifique accélérateur de start-up au monde. C’est grâce à YC qu’ont été lancées des start-up comme Reddit, Dropbox, Airbnb… qui sont des mastodontes de la tech.

Sam Altman pense que la technologie doit être une force politique. La manière dont il voit les choses… un club d’entrepreneurs hypercapitalistes qui vont s’entraider pour sauver le monde.

Il disait au New Yorker en 2016 : "La démocratie ne fonctionne que dans une économie de la croissance. Sans croissance économique, l’expérience démocratique échouera. Et je dois penser que YC est immensément important pour faire fonctionner cette croissance". Dans cette manière de penser qu’il va sauver le monde, Sam Altman, se range du même côté qu’Elon Musk, le patron de Tesla et de Space X.

C’est d’ailleurs avec Elon Musk qu’il a créé OpenAI. Il s’agissait initialement d’une fondation sans but lucratif pour prévenir que l’intelligence artificielle glisse accidentellement des mains de l’être humain. Aujourd’hui, la question s’est tournée en comment monétiser cette "fondation". Sam Altman espère un milliard de dollars en 2024 et faire grandir OpenAI, mais sans les risques.

Sam Altman investit par ailleurs dans la fusion nucléaire. Il a mis 375 millions de dollars dans Helion, une start-up de fusion nucléaire. Il a récemment lâché au média américain CNBC : "Ma vision de l’avenir et la raison pour laquelle j’adore (Helion et OpenAI) c’est que si nous parvenons à faire vraiment baisser le coût de l’intelligence et le coût de l’énergie, la qualité de la vie pour tout le monde va considérablement augmenter". Il est en train d’investir dans un système de cryptomonnaie aussi. Il a une vision du futur assez complète, dans laquelle il est en train d’investir.