Qui est Salomé Richard, révélation de la série "Pandore" ?

En dehors de sa carrière d'actrice (et de réalisatrice puisqu'elle a écrit et réalisé deux courts-métrages en 2013 et 2017 : Septembre et La Grande Vacance), Salomé Richard s'engage pour l'égalité des genres. Elle est membre active du collectif Elles font des films qui milite pour la parité dans le milieu du cinéma et de l’audiovisuel belge. "On pourrait s’imaginer que parce que le cinéma et l’audiovisuel sont des milieux assez privilégiés et bourgeois, il n'y a pas de sexisme. Or, la violence y est la même que partout ailleurs". Si elle se réjouit néanmoins que "les choses bougent", elle précise que "ce n'est pas à tous les étages" : "plus les postes sont à responsabilités et plus il y a de moyens et de pouvoirs, moins il y a de femmes". C'est donc avec d'autant plus d'enthousiasme que la comédienne s'est impliquée dans Pandore, une série écrite et réalisée entièrement par des femmes.