Qui est Rosario Dawson, l’actrice d’Ahsoka ?

​​​​​Rosario accepte la proposition de Clarke. Elle devient donc l’une des actrices d’un film qui s’apprête à devenir culte. Le film Kids parle de jeunes, de drogue, de sexe, et outre le fait de faire scandale en raison des thèmes abordés, il va surtout faire un carton au box-office. Alors qu’il n’a coûté qu’un million et demi de dollars, il va en rapporter plus de 7.

L’avenir des très jeunes acteurs castés pour les besoins du film va contribuer à sa renommée : certains – comme Justin Pierce et Harold Hunter – ne résisteront pas à l’emballement médiatique et décéderont quelques années plus tard d’overdose ou suicide, quand d’autres – comme Rosario Dawson – lancent leur carrière grâce à lui.

Face au succès inattendu du film, l’actrice décide d’engager un agent. Et cela lui réussit puisque moins de 3 ans après Kids, Spike Lee lui propose de tourner dans He Got Game.